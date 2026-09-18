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FiNE NEWS

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Ибрагим Гатциев: «Я не дизайнер, а стилист, который живёт на чемоданах и влюблён в странную красоту»

Ибрагим Гатциев: «Я не дизайнер, а стилист, который живёт на чемоданах и влюблён в странную красоту»

Когда год назад стилист Ибрагим Гатциев ушёл из Planta Rosa и запустил собственный бренд State Venice, вся российская модная тусовка замерла в предвкушении.

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