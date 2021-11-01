Ход работ по расчистке реки Ува проверили в Федеральном агентстве водных ресурсов

В 2021 году в Удмуртии должны закончиться основные работы по очистке русла реки Ува. В связи с этим в наш регион приехал представитель Федерального агентства водных ресурсов – руководитель Камского бассейнового водного управления Александр Михайлов.
В 2021 году в Удмуртии должны закончиться основные работы по очистке русла реки Ува. В связи с этим в наш регион приехал представитель Федерального агентства водных ресурсов – руководитель Камского бассейнового водного управления Александр Михайлов.
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