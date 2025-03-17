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Под цвет маникюра: Виктория Боня заказала новую машину

Светская львица раскрыла, какого оттенка будет новое авто Под цвет маникюра: Виктория Боня заказала новую машину Светская львица Виктория Боня вновь привлекла внимание поклонников, обнародовав информацию о своей новой покупке — спортивном автомобиле Lamborghini.

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