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О «Зените» - эксперт объяснил, почему Соболев в семь раз лучше и полезнее Аугусто

О «Зените» - эксперт объяснил, почему Соболев в семь раз лучше и полезнее Аугусто

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался об игре нападающего «сине-бело-голубых» Фелипе Аугусто в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил выступления форварда петербургской команды Александра Соболева.

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