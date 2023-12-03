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12 лучших фото Urban Photo Awards, на которых запечатлены противоречия городской жизни

12 лучших фото Urban Photo Awards, на которых запечатлены противоречия городской жизни

Фотоконкурс Urban Photo Awards призывает обратить внимание на города и их жизнь. Это не просто красивые мегаполисы, в снимках всегда запечатлена городская среда и люди, которые в ней живут, а также противоречия, с которыми сталкивается современный человек.

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