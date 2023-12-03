12 лучших фото Urban Photo Awards, на которых запечатлены противоречия городской жизни

Фотоконкурс Urban Photo Awards призывает обратить внимание на города и их жизнь. Это не просто красивые мегаполисы, в снимках всегда запечатлена городская среда и люди, которые в ней живут, а также противоречия, с которыми сталкивается современный человек.
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