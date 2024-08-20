Эксперт Куликов порекомендовал не разогревать в микроволновке зерновые каши и сосиски

Эксперт также перечислил помидоры, виноград и куриную печень Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в разговоре с РИА Новости назвал продукты, которые опасно разогревать в микроволновой печи.
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