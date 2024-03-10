Модный маникюр гель-лаком: тенденции, новинки, фото трендовых дизайнов

Все мы так или иначе зависим от трендов. Даже если нам хочется проявить собственную индивидуальность и реализовать свои идеи, мы не можем не воспринимать все те новинки, которые щедро предлагает бьюти-индустрия.
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