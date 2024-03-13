Путин: если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет оттуда

Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com Если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, она хочет вернуть земли, которые считает своими, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым.
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