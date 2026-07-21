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Порядок, государство

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В Чувашии представители Госавтоинспекции и Общественного совета при МВД по региону навестили в больнице детей, попавших в ДТП на двухколесном транспорте

20 июля начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Чувашской Республике полковник полиции Владимир Романов и член Общественного совета при Министерстве Владимир Петров навестили детей, проходящих лечение в Республиканской детской клинической больнице.

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