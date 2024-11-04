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Актёр Дмитрий Савостин пропал: поиски продолжаются уже 1,5 месяца

Актёр Дмитрий Савостин пропал: поиски продолжаются уже 1,5 месяца

Актёр сериала «Пятницкий» Дмитрий Савостин исчез в середине сентября, покинув квартиру в Балашихе. В поисках участвуют родные, полиция и волонтёры.

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