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Поворотник на кольце: как не запутать соседей по дороге и не нарушить ПДД

Представьте ситуацию: вы подъезжаете к перекрёстку с круговым движением. Вокруг суета — кто-то мигает левым поворотником, кто-то правым, а кто-то вообще не подаёт никаких сигналов.

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