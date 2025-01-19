Цена аренды жилья в городах России рекордно выросла на 32%

Прошедший год стал рекордным по динамике роста средних ставок аренды жилья в России, причем двухкомнатные квартиры обогнали по этому показателю наиболее востребованные малогабаритные варианты, рассказали в федеральной компании «Этажи».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии