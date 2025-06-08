Вот как бы выглядели герои из наших любимых мультфильмов, будь они реальными людьми

По культовым мультикам нашего детства снимается все больше фильмов с участием реальных актеров. Мы видим знакомых персонажей в новых образах, которые воплощают люди, и не всегда новоиспеченные герои похожи на свои нарисованные прототипы.
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