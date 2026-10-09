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Царьград

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В Петербурге задержали подростков после драки с оружием у «Сити Молла»

В Петербурге задержали подростков после драки с оружием у «Сити Молла»

Семерых участников драки у ТРК «Сити Молл» в Петербурге доставили в следственные органы, шестеро из них — подростки 14–15 лет, а ещё один — 18-летний молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности.

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