Трамп: Зеленский много раз мог положить конец конфликту, но ничего не делает

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог бы положить конец украинскому конфликту много раз, но предпочитает этого не делать.
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