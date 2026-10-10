Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп: Зеленский много раз мог положить конец конфликту, но ничего не делает

Трамп: Зеленский много раз мог положить конец конфликту, но ничего не делает

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог бы положить конец украинскому конфликту много раз, но предпочитает этого не делать.

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