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Фонд Андрея Первозванного запустил флешмоб ко Дню отца

Фонд Андрея Первозванного запустил семейный флешмоб «Мой папа — пример и опора!». Акция приурочена ко Дню отца, который отмечается 18 октября.

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