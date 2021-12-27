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Кузбассовцам напомнили о правилах безопасности при покупке пиротехники

Кузбассовцам напомнили о правилах безопасности при покупке пиротехники

В преддверии Нового года пожарные напоминают о правилах безопасности  при покупки пиротехники. Об этом погоговорим с инспектором надзороной деятельности управления МЧС России по Кемеровской области Дмитрием Шубиновым, он сейчас на связи со студией.

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