Кузбассовцам напомнили о правилах безопасности при покупке пиротехники

В преддверии Нового года пожарные напоминают о правилах безопасности при покупки пиротехники. Об этом погоговорим с инспектором надзороной деятельности управления МЧС России по Кемеровской области Дмитрием Шубиновым, он сейчас на связи со студией.
В преддверии Нового года пожарные напоминают о правилах безопасности при покупки пиротехники. Об этом погоговорим с инспектором надзороной деятельности управления МЧС России по Кемеровской области Дмитрием Шубиновым, он сейчас на связи со студией.
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