Как куколка: известные красотки, образы которых воплотили в Барби

Кукла Барби вот уже многие поколения остается любимой игрушкой девочек. Она всегда считалась идеалом красоты и стиля, поэтому нет ничего странного, что производители время от времени воплощают в своих игрушках образы известных красоток.
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