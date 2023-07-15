Россия изучает практику Поднебесной в борьбе с коррупцией Светлана Гомзикова Фото: Global Look Press Материал комментируют: Андрей Карнеев 12 июля в Москве по подозрению в получении взятки задержан заместитель министра цифрового развития Максим Паршин.
Мздоимцев — к стенке? Что можно позаимствовать из опыта Китая
Комментарии
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Анфиса Иванова
Он развалил КГБ? А разве можно развалить то, что крепко спаяно верной присягой служения Государству ?! А разве не КГБ упала в ножки этому оборотню, почуяв нового хозяина и мзду от него за их лояльность ему?! Противно.
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1 час.
Максим Маркин
В Грузии корруп. победили на наших глазах, причем на постсовете .. Белкомур ещё надо строить ..
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1 час.
Андрей Тихонов
Предвыборная блаблабла
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47 мин.
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