Мздоимцев — к стенке? Что можно позаимствовать из опыта Китая

Анфиса Иванова

Он развалил КГБ? А разве можно развалить то, что крепко спаяно верной присягой служения Государству ?! А разве не КГБ упала в ножки этому оборотню, почуяв нового хозяина и мзду от него за их лояльность ему?! Противно.