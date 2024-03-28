РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Ну, если у него плохой характер, почему себя не сажал на цепь, а дочь?Адвокат заявил, ч...
  • Вад Кук
    И на их найдется удавка«Для террористов-...
  • Леонид Ла Рошель
    Это те самые поцреоты, что рвали глотки и жопы на Муйдане и орали "москаляку на гиляку". А теперь им сказали - ну, чт...На Украине образо...

Лавров: Запад активно и навязчиво пытается отвести подозрения от Украины в причастности к теракту в «Крокус сити холле»

Лавров: Запад активно и навязчиво пытается отвести подозрения от Украины в причастности к теракту в «Крокус сити холле»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад «навязчиво» пытается убедить всех, что теракт в «Крокус сити холле» совершило «Исламское государство»*, активно отводя подозрения от Украины, – сообщает в четверг, 28 марта, МИЦ «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх