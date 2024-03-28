Лавров: Запад активно и навязчиво пытается отвести подозрения от Украины в причастности к теракту в «Крокус сити холле»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад «навязчиво» пытается убедить всех, что теракт в «Крокус сити холле» совершило «Исламское государство»*, активно отводя подозрения от Украины, – сообщает в четверг, 28 марта, МИЦ «Известия».