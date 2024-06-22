В Россию привезли новые седаны Chevrolet Monza: 113 л.с. и 6-ступенчатый «автомат» за 1,9 млн рублей

Chevrolet Monza не является новинкой на российском рынке, но цены меняются практически ежемесячно. Как сообщают «Автоновости дня», в Россию приехали новые партии машин, а минимальная цена поднялась до 1,875 млн рублей.
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