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Карякин против проецирования идей BLM на шахматы

Карякин против проецирования идей BLM на шахматы

Традиционные шахматные правила должны оставаться неизменными, уверен российский гроссмейстер Сергей Карякин.

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Алексей Радомский
Полностью согласен. Я преподаватель шахмат. Не значительные изменения в дебютном построении при смене первого хода конечно будут. Но не критичные. А вот два хода давать нельзя!!! Никгода я чёрный цвет шахматных фигур не ассоциировал с темнокожими людми, считаю это маразмом...

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