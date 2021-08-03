Карякин против проецирования идей BLM на шахматы

Игорь СветловПолитикаКарякин против проецирования идей BLM на шахматыТрадиционные шахматные правила должны оставаться неизменными, уверен российский гроссмейстер Сергей Карякин.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей РадомскийПолностью согласен. Я преподаватель шахмат. Не значительные изменения в дебютном построении при смене первого хода конечно будут. Но не критичные. А вот два хода давать нельзя!!! Никгода я чёрный цвет шахматных фигур не ассоциировал с темнокожими людми, считаю это маразмом...Комментировать
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