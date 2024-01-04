«Зенит» объявил о трансфере защитника Нино из «Флуминенсе». Контракт – до 2028 года

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26-летний центральный защитник подписал контракт до конца сезона-2027/28. «Сине-бело-голубые приветствуют Нино в Петербурге и желают новичку новых побед и трофеев — вместе с «Зенитом»!» – говорится в сообщении российского клуба.