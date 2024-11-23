День матери в России в 2024 году: какого числа отмечают, история и традиции праздника

В 2024 году в нашей стране насчитали порядка 24,5 миллиона семей с детьми. Чтобы вдохновить и поддержать мам, на которых ложится основная нагрузка по воспитанию, в России, как и во всем мире, существует специальный праздник — День матери.
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