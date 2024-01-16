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Несекретные материалы

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Дональд Трамп: мы хотим мира с Россией, но через силу

Дональд Трамп: мы хотим мира с Россией, но через силу

Экс-президент США Дональд Трамп, считающийся основным кандидатом на пост главы Белого дома, после победы на праймериз Республиканской партии в штате Айова заявил, что намерен нормализовать отношения Москвы и Вашингтона.

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