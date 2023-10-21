Цены на путешествия по России будут повышаться

Стоимость путешествий по России в 2023 году выросли на 15%, сообщает «Интерфакс». Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в 2024 году рост продолжится и составит не менее 7-10%.
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