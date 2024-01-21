Как связаны нефть и дорожные правила? Почему в США иногда можно ехать на красный свет

В США автомобилистам можно ехать на красный свет, если машина поворачивает направо. Это правило называется «Right-on-Red» и сейчас за его отмену сражаются активисты и даже правительственные чиновники отдельных Штатов.
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