Страна и люди
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Страна и люди

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Танкисты одним выстрелом уничтожили расчет гранатомета ВСУ

Танкисты одним выстрелом уничтожили расчет гранатомета ВСУ

Экипажи танков Т-80БВ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые замаскированные позиции, боевую технику и живую силу ВСУ.

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