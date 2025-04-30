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Татар-информ

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Госкомитет РТ по тарифам присоединился к акции «Красная гвоздика»

Госкомитет РТ по тарифам присоединился к акции «Красная гвоздика»

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам В Государственном комитете Татартсана по тарифам прошла всероссийская акция «Красная гвоздика», которую каждый год проводит благотворительный фонд «Память поколений».

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