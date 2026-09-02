Антироссийские санкции: что делать странам Центральной Азии под нажимом Запада?

Азиз АБДРАИМОВ В последние годы санкции превратились из инструмента внешней политики Запада в отношении России в фактор, напрямую влияющий на экономику всего постсоветского пространства.
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