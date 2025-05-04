«Пустой геолог»: Татьяна Брухунова раскатала жену Ивана Янковского

Супруга юмориста Петросяна безжалостно прошлась по Диане Пожарской. Татьяна Брухунова. соцсетиТатьяна Брухунова успевает посещать не только все премьеры столичных театров, но и находит время смотреть отечественные фильмы и давать на них рецензии.