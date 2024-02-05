Полезная или вредная еда – что выбираешь ты

Можно есть и толстеть, а можно есть и худеть. И в обоих вариантах еда – наслаждение! В наших магазинах можно приобретать продукты, которые наносят вред нашему организму, а можно также приобретать полезные продукты.
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