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Полезная или вредная еда – что выбираешь ты

Полезная или вредная еда – что выбираешь ты

Можно есть и толстеть, а можно есть и худеть. И в обоих вариантах еда – наслаждение! В наших магазинах можно приобретать продукты, которые наносят вред нашему организму, а можно также приобретать полезные продукты.

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