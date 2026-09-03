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КПРФ на выборах в 2026 году: программа, основные предложения и позиции партии

КПРФ на выборах в 2026 году: программа, основные предложения и позиции партии

Илья Наймушин/РИА Новости КПРФ идет на выборы в Государственную думу с обновленной «Программой победы» — документом, в котором партия предлагает усилить роль государства в экономике, расширить социальные гарантии, снизить пенсионный возраст и национализировать стратегические отрасли.

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Vladimir Kurbatov

Такая программа предполагает принятие целого комплекса новых законов, но ни один такой закон не пройдёт через "Единую Россию". Так что второго места мало.