Коллектив Центра культуры и искусства поздравляет с Днем рождения Ольгу Прокопенко. Ольга Сергеевна, мы желаем никогда не опускать своих рук, ведь они у тебя золотые.
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Коллектив Центра культуры и искусства поздравляет с Днем рождения Ольгу Прокопенко. Ольга Сергеевна, мы желаем никогда не опускать своих рук, ведь они у тебя золотые.