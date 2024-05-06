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ВС РФ на учении отработают применение тактического ядерного оружия

ВС РФ на учении отработают применение тактического ядерного оружия

Генштаб Вооруженных сил России по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота.

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