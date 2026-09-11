Джордж Рассел: С учётом результата Кими мне тоже стоило взять штраф в Монце

MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел заявил, что с учётом успеха Кими Антонелли ему тоже стоило получить штраф за замену силовой установки на Гран При Италии.
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