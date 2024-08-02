Десантное братство - это не только крепкое мужское слово, но и правильное дело.💪 Накануне профессионального праздника новоаннинские десантники провели два субботника.
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Десантное братство - это не только крепкое мужское слово, но и правильное дело.💪 Накануне профессионального праздника новоаннинские десантники провели два субботника.