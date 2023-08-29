Гражданская самооборона от банд мигрантов

Пока эти отряды просто ходят с баллончиками (сильная вещь против ножей и арматуры) это ещё ничего, на них полицаи смотрят благосклонно. А вот когда они по делу отм...дохают какого-нибудь чучмека, тогда и посмотрим, как поведут себя полицаи и судейские. А оружия им никто не даст. Чиновники себе не враги.

Борис Леонтьев

У нас в каждой спецслужбе есть управление собственной безопасности. Но судя по тому, что во всех этих спецслужбах служит куча тех кто крышует мигрантов и диаспоры эта собственная безопасность тупо не работает либо сама крышует крышующих. А это значит все их надо упразднять за неспособность выполнять свои обязанности. Пусть лучше будет одна отдельная организация которая будет только контролировать спецслужбы и подчиняться только Президенту, либо Думе.