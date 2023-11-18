Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Виктор Березин
    Таких преподов,,пардон деканов,, и детекторов сажать надо с канфискацией. А статьи сами просятся за госизмену,за анти...Декана МГУ Шутова...
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    Главная цель мировой политики, население. Гибель мирного населения приводит к противодействию.Медленно спускаяс...

Я - за показательное наказание врагов народа!

Рубрика  "Два  в  одном" -  "Дискуссия"  и   "Вынесено  из  комментариев".Дискуссия  началась  с того,  что я,  как  и  все  добрые    русские  люди,   задалась   резонным   вопросом  ДОКОЛЕ?!! Не пора ли начать ликвидировать предателей?Товарищ,  который    когда  нормальный,  а  когда  невесть  что,     написал,  что   не  пора:"Внимание, вопрос:Вот САСШ ликвидировали неудобных им лидеров и персонажей.

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