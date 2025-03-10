Ученые назвали сроки наступления ледникового периода

Через 10 тысяч лет на Земле начнется новый ледниковый период. Об этом пишет Science. По прогнозам ученых Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, на Среднюю полосу России надвинется ледник высотой в несколько километров.
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