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Ученые назвали сроки наступления ледникового периода

Ученые назвали сроки наступления ледникового периода

Через 10 тысяч лет на Земле начнется новый ледниковый период. Об этом пишет Science. По прогнозам ученых Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, на Среднюю полосу России надвинется ледник высотой в несколько километров.

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