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Регионы России

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В Колумбии обнаружен самолет Cessna T206, потерпевший крушение с пятью погибшими

В Колумбии обнаружен самолет Cessna T206, потерпевший крушение с пятью погибшими

Последний контакт с самолетом, зарегистрированным под номером HK-4985, был установлен в районе гористой лесистой местности на границе департаментов Чоко и Рисаральда, неподалеку от природного национального парка Татамо.

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