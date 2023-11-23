Навигаторы — для автомобиля и пешехода. Что такое навигатор и как он работает

Рассказываем о приложениях-навигаторах: зачем нужны, какие бывают, как работают. Пять лучших навигаторов, доступных в РоссииНавигационные программы, обычно называемые GPS (Global\u000APositioning System), — это приложения, предназначенные для предоставления в\u000Aрежиме реального времени указаний и карт, помогающих пользователю найти дорогу\u000Aв нужное место.