Обозреватель Bloomberg: плана, как закончить конфликт на Украине, нет ни у Зеленского, ни у Харрис с Трампом

Кандидаты в президенты от Республиканской и Демократической партии расходятся во мнениях относительно переговоров с руководством в Москве, но в любом случае США предстоит долгий путь по выходу из критической ситуации.
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