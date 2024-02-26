Федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование в отношении Роналду

Криштиану Роналду может быть наказан за очередной эпизод неподобающего поведения. Федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование в отношении форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает The Telegraph.
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