Nature: Новая модель мозга позволит лучше изучить болезнь Альцгеймера

Исследователи из института биологических исследований Солка в Соединенных Штатах Америки разработали уникальную модель мозга человека со множественными функциональными астроцитами, которые представляют собой вспомогательные клетки нервной ткани.
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