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7-й номер драфта Дариус Эйкафф после 6 из 20 с игры: «Надо прибавлять. Я играю ужасно»

Новичок « Сакраменто » Дариус Эйкафф оценил свое выступление в матче Летней лиги против «Клипперс» (победа 91:85).

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