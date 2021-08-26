Мировое обозрение

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Глава ВОЗ призвал страны мира в ближайшие три месяца готовиться к «новой пандемии»

Глава ВОЗ призвал страны мира в ближайшие три месяца готовиться к «новой пандемии»

За ближайшие три месяца миру необходимо подготовиться к новой пандемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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