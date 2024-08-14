Agahraman. Спецслужбы и системы слежения, DARPA, Facebook и Google

Представляем выдержки из статьи Insurge Intelligence – проекта журналистских расследований о финансировании и поддержке спецслужбами США Google и Facebook как части своей стратегии «информационного превосходства» и системы слежения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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