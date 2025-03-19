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Роковая дуэль не окончена? Как спустя 200 лет потомки Дантеса ищут примирения с Россией

Роковая дуэль не окончена? Как спустя 200 лет потомки Дантеса ищут примирения с Россией

Пушкин против Дантеса: спустя века их потомки всё ещё не нашли мира.Прошло почти два столетия с момента дуэли на Чёрной речке, но противостояние между Пушкиным и Дантесом продолжается - теперь уже на уровне их потомков.

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