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Орловский столб не дал разогнаться иномарке

Орловский столб не дал разогнаться иномарке

Накануне, 21 июня, в Орловской области произошло ДТП, в которой пострадал водитель дорогостоящего BMW 318, не справившийся с управлением и врезавшийся в столб.

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